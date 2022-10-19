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ВСУ пытаются перейти в наступление на Херсонском направлении

Силовые структуры

Украинские войска перешли в наступление по направлению Новая Каменка — Берислав. Военные корреспонденты сообщают, что силы ВСУ состоят из двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и одного танкового батальона 17 бригады. Группировку противника поддерживает ствольная артиллерия и беспилотники.

"Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении. Сейчас украинская армия задействует наибольшее количество сил за весь конфликт. Наступления ВСУ могут быть одновременными и начаться в любой момент", — сообщает военкор Евгений Поддубный.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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