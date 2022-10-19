Украинским военным, которые находятся на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, передали много дронов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он отметил в беседе с ТАСС, что киевский режим продолжает стягивать технику и солдат на Запорожское направление.
"В распоряжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) поступило большое количество беспилотников", — подтвердил чиновник.
Ранее Рогов сообщил, что в районе Запорожской ЛБС замечено порядка пяти тысяч наёмников из Польши. По его словам, в общей сложности к участию в боевых действиях на стороне Киева привлечены военнослужащие из 34 стран.
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