Рогов: около 5 тысяч наёмников из Польши находятся в Запорожской области

Польские наёмники переброшены на Запорожское направление, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) замечено порядка пяти тысяч военнослужащих из Польши. По его словам, в общей сложности Киев привлёк к участию в боевых действиях наёмников из 34 государств.

"Поляков на запорожской ЛБС около пяти тысяч, а то и больше", — подтвердил Рогов.

Кроме того, он подчеркнул: в медицинских учреждениях, расположенных на подконтрольных киевскому режиму территориях, проходят лечение много военных, говорящих на польском языке.

Ранее Рогов сообщил, что власти Украины готовят наступление на Энергодар. Он убеждён: главной целью Киева в этом городе является Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).