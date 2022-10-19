Польские наёмники переброшены на Запорожское направление, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В беседе с ТАСС он отметил, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) замечено порядка пяти тысяч военнослужащих из Польши. По его словам, в общей сложности Киев привлёк к участию в боевых действиях наёмников из 34 государств.
"Поляков на запорожской ЛБС около пяти тысяч, а то и больше", — подтвердил Рогов.
Кроме того, он подчеркнул: в медицинских учреждениях, расположенных на подконтрольных киевскому режиму территориях, проходят лечение много военных, говорящих на польском языке.
Ранее Рогов сообщил, что власти Украины готовят наступление на Энергодар. Он убеждён: главной целью Киева в этом городе является Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).
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