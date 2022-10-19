"Новые известия": бомбоубежища приводят в готовность №1

Россияне пытаются понять, к чему готовиться на фоне появившихся объявлений о восстанавливаемых и подготавливаемых по всей стране бомбоубежищах.

В частности, жители столицы обсуждают появившиеся объявления о "приведении в готовность убежищ", гадая, что за ЧП (или даже ядерная война) может случиться на фоне событий на Украине и в мире — сообщают "Новые известия".

Объявления, о которых идёт речь, по данным издания, якобы были расклеены в нескольких ТСЖ. В них говорилось о необходимости привести данные помещения в порядок — со ссылкой на совещание "по вопросу готовности средств коллективной защиты к приёму укрываемых" в столичной администрации.

Дескать, "жильцов попросили до 18 октября освободить бомбоубежище от автомобилей и других личных вещей".

На сегодняшний день в Москве есть тысячи убежищ и, как минимум, 88 бомбоубежищ, которые используются как складские помещения, автостоянки и другие объекты инфраструктуры. Организациям уже выдан чёткий план по быстрому обеспечению к ним доступа населения в случае ЧС.

Как пояснил генерал-майор Николай Тараканов, ещё во времена СССР в городах-миллионниках создавались свои командные пункты, где были связь, вода, канализация, запасы продуктов на триста дней. На предприятиях, особенно оборонного назначения, были свои бомбоубежища. Проверки по их состоянию проходили регулярно.

К слову, не все люди должны были остаться в крупных городах. Часть эвакуировали бы за город, в бывшие пионерские лагеря, базы отдыха. Многие потенциальные бомбоубежища имели двойное назначение.

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