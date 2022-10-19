Власти на неделю запретили въезд в Херсонскую область для гражданских лиц

Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" предупредил, что мирные жители смогут попасть на территорию региона только через семь дней. При этом въезд разрешён для сотрудников коммунальных органов, отметил политик.