Сегодня, 19 октября, в небе над Донецком наблюдается небывалая активность Воздушно-космических сил России.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Руская Весна".
Напомним, сам Донецк жёстко обстреливается националистами с самого утра. Летят снаряды калибра 155 мм. Зона огневого поражения — Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.
Обстрел то прекращается, то возобновляется, и не даёт возможности покинуть укрытия, отметили военкоры.
"Огонь ведётся с шести утра, а по состоянию на 07:30 на территории ДНР было обесточено 96 трансформаторных подстанций, 7715 бытовых абонентов", — подытожили в издании.
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