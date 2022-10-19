В небе над Донецком небывалая активность ВКС России

Сегодня, 19 октября, в небе над Донецком наблюдается небывалая активность Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Руская Весна".

Напомним, сам Донецк жёстко обстреливается националистами с самого утра. Летят снаряды калибра 155 мм. Зона огневого поражения — Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

Обстрел то прекращается, то возобновляется, и не даёт возможности покинуть укрытия, отметили военкоры.

"Огонь ведётся с шести утра, а по состоянию на 07:30 на территории ДНР было обесточено 96 трансформаторных подстанций, 7715 бытовых абонентов", — подытожили в издании.