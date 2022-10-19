Арестович: российские войска из Херсона могут быть брошены на Киев

Армию России из Херсона могут перебросить на Киев.

Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украинский пропагандист заявил, что боеспособные части российских войск, умеющие воевать, могут быть применены на южном направлении.

"Эти войска могут быть переброшены на другие направления. Первое, где их стоит ожидать, на Киевском и Донецком направлениях. Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха", — в очередной беседе со сбежавшим адвокатом Марком Фейгиным* отметил Арестович.

Ранее он заявил, что Арестович пообещал вынести армию РФ "вперёд ногами".

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