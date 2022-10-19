Кадыров рассказал о семи попытках контратак ВСУ за прошедшие сутки

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об огромных потерях, которые несут на фронте ВСУ.

В качестве примера чеченский лидер привёл южный участок фронта, который контролируется командиром спецназа "Ахмат", Героем России Апты Алаудиновым.

Кадыров рассказал, что в этом секторе фронта противник последние три дня предпринимал семь попыток контрнаступления, но все они провалились.

"Только за прошедшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать наши позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы. По предварительным оценкам, уничтожено свыше 30 танков и бронетранспортеров, а также более 150 националистов. И это только на одном секторе фронта", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что украинское командование по-прежнему применяет по отношению к своим подразделениям жестокую и бессмысленную тактику, ставя во главу угла военную технику и массовость бойцов, "беспощадно бросая их на верную гибель".

Кадыров отметил, что желаемых плодов противнику такая беспощадная тактика не приносит, а лишь помогает союзным войскам его нейтрализовать.