Глава военной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что регион находится под массированным обстрелом российских ракет.
"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!", — написал он в своём Telegram-канале.
Также сообщается, что в области горит Ладыжинская теплоэлектростанция.
Ранее журналисты СМИ "Страна" заявили, что по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Известно, что российская армия атакует военные объекты и энергетическую инфраструктуру.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.