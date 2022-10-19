Обстрел Винницкой области: горит Ладыжинская ТЭС

Глава военной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что регион находится под массированным обстрелом российских ракет.

"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!", — написал он в своём Telegram-канале.

Также сообщается, что в области горит Ладыжинская теплоэлектростанция.

Ранее журналисты СМИ "Страна" заявили, что по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Известно, что российская армия атакует военные объекты и энергетическую инфраструктуру.