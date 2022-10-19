Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Журналисты СМИ "Страна" заявили, что по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Известно, что российская армия атакует военные объекты и энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось об объявлении тревоги в Киеве.