Сатановский заявил, что в Киеве не подозревают, почему идёт СВО на Украине

Россия принимает участие в настоящей в…*. Киев не подозревает, почему при этом организовали специальную военную операцию, считает политолог, востоковед Евгений Сатановский.

"Вот вы кого-нибудь спросите… Донбасс долбили, в Крыму пытались теракты организовывать. А какая связь, спросят вас?" — цитирует его слова ИА SM.News.

Эксперт уверен, что не стоит ждать мирного завершения конфликта на Украине. Он считает, что противостояние может закончиться только капитуляцией одной из сторон, и иного выхода нет.

"Это у нас пока говорят, что в…* кончается миром, мы должны вести мирные переговоры. Потому что, нет, не каждая в…* кончается переговорами", — сказал Сатановский.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине