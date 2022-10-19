Россия принимает участие в настоящей в…*. Киев не подозревает, почему при этом организовали специальную военную операцию, считает политолог, востоковед Евгений Сатановский.
"Вот вы кого-нибудь спросите… Донбасс долбили, в Крыму пытались теракты организовывать. А какая связь, спросят вас?" — цитирует его слова ИА SM.News.
Эксперт уверен, что не стоит ждать мирного завершения конфликта на Украине. Он считает, что противостояние может закончиться только капитуляцией одной из сторон, и иного выхода нет.
"Это у нас пока говорят, что в…* кончается миром, мы должны вести мирные переговоры. Потому что, нет, не каждая в…* кончается переговорами", — сказал Сатановский.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.