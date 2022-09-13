Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что ЕС хочет мира.
Европа хотела бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", отметил дипломат, но оговорился, что это решать будет киевская власть сама.
Он заявил также, что с Российкой Федерацией надо вести переговоры по многим вопросам, включая безопасность ЗАЭС.
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