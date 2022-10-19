Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арсетович рассказал о поставках Украине новейших средств ПВО.
Украинский военный аналитик отметил, что решение о поставках антидроновых станций ВСУ было принято Западом за сутки. Он уверен, что новейшее оборудование поступит в распоряжение Украины через неделю.
Арестович объяснил, как работает данная система ПВО.
"Это станции постановки помех, которые сбивают управление этими дронами. Очень эффективное оружие. Дроны будут падать, не долетая до цели, в лесах и полях", — объяснил помощник Зеленского.
Военный аналитик рассказал, что зенитная артиллерия эффективно сбивает дроны. Он заверил, что 16 дронов, направленных на Киев, были успешно сбиты.
Ранее Алексей Арестович рассказал, что в распоряжение ВСУ скоро поступят ударные дроны в товарных количествах.
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