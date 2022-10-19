Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв рассказал, как будет реализовано военное положение в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР:
В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах России: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.