Депутат Госдумы рассказал о последствиях введения военного положения

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв рассказал, как будет реализовано военное положение в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР:

Жёсткая вертикаль власти; Наличие комендантского часа и тотальная проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп и лиц, причастных к корректировке огня ВСУ; Перевод промышленности в режим военного положения; Ограничение въезда на те территории, где объявлено военное положение, чтобы все мероприятия, которые проводят ВС РФ, проходили успешно.

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах России: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках.