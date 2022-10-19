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Депутат Госдумы рассказал о последствиях введения военного положения

Силовые структуры

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв рассказал, как будет реализовано военное положение в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР:

  1. Жёсткая вертикаль власти;
  2. Наличие комендантского часа и тотальная проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп и лиц, причастных к корректировке огня ВСУ;
  3. Перевод промышленности в режим военного положения;
  4. Ограничение въезда на те территории, где объявлено военное положение, чтобы все мероприятия, которые проводят ВС РФ, проходили успешно.

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах России: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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