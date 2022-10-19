Путин ввёл военное положение в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР

Военное положение вводится в четырёх новых регионах России: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. О подписании соответствующего указа заявил сегодня на Совете безопасности РФ президент Владимир Путин.