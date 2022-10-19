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Украинский политик отметил высокую эффективность российской армии

Силовые структуры

Вооружённые силы России ведут боевые действия с высокой эффективностью, заявил заявил бывший исполняющий обязанности главы администрации президента Украины, народный депутат нескольких созывов Сергей Пашинский.

Украинский политик отметил высокую эффективность российской армии

"Русские применяют достаточно эффективную тактику, у них в воздухе постоянно три "Орлана" (судя по всему, речь идет о беспилотном летательном комплексе "Орлан-10" — Прим. ред.), постоянная связь с артиллерией и миномётами, любое движение на нашей стороне — идет артиллерийский вал", — сказал Пашинский в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

По словам Пашинского, у российской армии "достаточно отлаженная система коммуникации: "Орлан"- командный пункт — целеуказание — минометные батареи — артиллерийская батарея, что очень сильно снижает наш потенциал", — цитирует разговор Пашинского с пранкерами РИА "Новости".

Экс-депутат также отметил высокую эффективность радиоэлектронных средств Вооружённых сил России. ВСУ оказались не готовы к "радиоэлектронной борьбе русских", российские системы РЭБ эффективны, признал экс-депутат.

К слову сказать, в этом же разговоре Пашинский раскритиковал турецкие "Байрактары". По его словам, в этих беспилотниках "больше пиара и коррупции, чем боевого применения".

По его словам, за первую неделю конфликта все украинские "Байрактары" были уничтожены. По словам Пашинского, несколько поправить ситуацию помогли поставки американцами противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. А турецкие БПЛА не самодостаточны и сами по себе работать не могут, поскольку при мощных системах ПВО "Байрактар" "сбивается влёт".

Своими откровениями пан Пашинский поделился с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Вернее, он думал, что разговаривает с Макфолом, а на самом деле с российскими пранкерами.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Александр Артамонов
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