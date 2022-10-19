Полковник запаса: при военном положении ужесточается наказание за преступления

Полковник запаса Анатолий Матвийчук в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал объявление военного положения на территории новых субъектов Российской Федерации.

"Владимир Путин даёт местной администрации дополнительные обязанности и полномочия, вводит особое положение для экономической и транспортной базы. Всё направлено на повышение обороноспособности региона. Например, наказание за преступления на этой территории ужесточается", — объяснил собеседник издания.

Вместе с этим Матвийчук отметил, что при военном положении происходит ущемление прав и свобод ради безопасности местных жителей. Они должны подчиняться силовикам, добавил полковник запаса.

"Обязательным становится содействие различным органам власти", — заключил Матвийчук.

Ранее российский лидер подписал указ, согласно которому в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках действует военное положение.