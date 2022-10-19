Украинские СМИ сообщают о взрывах и стрельбе в Киеве

Украинские СМИ сообщают о взрыве и стрельбе на левом берегу Днепра в Киеве. Традиционно вечером начинают "работать" российские ракеты и беспилотники "Герань-2".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Герани" долетели", — комментирует вечерние взрывы ведущий "Первого" канала.

Также сообщается о взрыве в Николаеве.