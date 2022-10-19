Украинские СМИ сообщают о взрыве и стрельбе на левом берегу Днепра в Киеве. Традиционно вечером начинают "работать" российские ракеты и беспилотники "Герань-2".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Герани" долетели", — комментирует вечерние взрывы ведущий "Первого" канала.
Также сообщается о взрыве в Николаеве.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.