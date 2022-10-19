Бойцы ВДВ окружили батальон 59-й бригады ВСУ под Дудчанами

Российские десантники окружили батальон 59-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Дудчанами на Николаевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"На север от Дудчан украинские "наступленцы" потеряли больше сотни боевиков и около 20 танков", — пишет он в мессенджере.

Напомним, сегодня, 19 октября, контратака националистов на Соледарском направлении отбита. Несколько батальонов 54-й бригады выведены в Константиновку для доукомплектования.

Киевская власть перебрасывает резерв в Часов Яр. Планируется создать группировку около населённого пункта численностью в 10 тыс. боевиков.