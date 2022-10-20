Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщают эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, атака началась в 02:50. В общей сложности украинские военные выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Сведения о возможных пострадавших уточняются.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.