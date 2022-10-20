На учениях ОДКБ в Таджикистане отрабатывают манёвры по уничтожению боевиков

Во время учений ОДКБ "Рубеж-2022", которые проходят на территории Таджикистана, отрабатываются манёвры по уничтожению вооружённых боевиков, сообщает объединённый пресс-центр организации.

Отмечается, что площадкой для тренировок стал полигон Харбмайдон. В учениях принимают участие около тысячи военнослужащих. Для организации манёвров используется современная военная техника, в том числе самолёты, вертолёты и беспилотники.

Все мероприятия планируется завершить в пятницу, 21 октября.