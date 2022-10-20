Во время учений ОДКБ "Рубеж-2022", которые проходят на территории Таджикистана, отрабатываются манёвры по уничтожению вооружённых боевиков, сообщает объединённый пресс-центр организации.
Отмечается, что площадкой для тренировок стал полигон Харбмайдон. В учениях принимают участие около тысячи военнослужащих. Для организации манёвров используется современная военная техника, в том числе самолёты, вертолёты и беспилотники.
Все мероприятия планируется завершить в пятницу, 21 октября.
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