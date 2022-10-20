Стремоусов: ВС РФ планируют наступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск

Российская армия намерена освободить от националистов ещё три украинских региона. Об этом заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он пояснил, что речь идёт о Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. По его словам, контрнаступление запланировано после отражения всех ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Херсона.

Ранее Стремоусов сообщил, что большое количество украинских солдат получили ранения при попытке перейти в атаку на Херсонском направлении.