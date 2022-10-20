В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в четверг утром украинские источники. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось о тревоге в Одессе и области, а также ряде центральных регионов Украины. Также сегодня прогремели взрывы в Николаеве.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.