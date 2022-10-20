В Киеве и области звучит воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в четверг утром украинские источники. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось о тревоге в Одессе и области, а также ряде центральных регионов Украины. Также сегодня прогремели взрывы в Николаеве.