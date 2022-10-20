Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". Сообщается, что в ночь на 20 октября произошёл массированный налёт БПЛА на Николаев.
Утром в городе прогремело как минимум пять мощных взрывов. Украинская сторона пыталась сбить дроны стрелковым оружием.
На месте происшествия произошло возгорание, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
Также нанесены удары по объектам в Кривом Роге. Власти города обратились в жителям с призывом запастись питьевой и технической водой.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.