БПЛА "Герань-2" ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Николаеве

Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". Сообщается, что в ночь на 20 октября произошёл массированный налёт БПЛА на Николаев.

Утром в городе прогремело как минимум пять мощных взрывов. Украинская сторона пыталась сбить дроны стрелковым оружием.

На месте происшествия произошло возгорание, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Также нанесены удары по объектам в Кривом Роге. Власти города обратились в жителям с призывом запастись питьевой и технической водой.