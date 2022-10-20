Аксёнов: Суровикин — решительный офицер с нужными полководцу качествами

Командующий Объединённой группировкой войск РФ в зоне спецоперации, генерал армии Сергей Суровикин — решительный офицер с необходимыми полководцу качествами. Об этом заявил руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, военачальник отличается честностью и мужественностью.

"Это правильный офицер, у которого есть решительность, а также нужные полководцу качества", — считает глава Крыма.

8 октября Суровикин был назначен командующим в районе специальной военной операции на Украине. До этого он являлся командиром группы "Юг".

Ранее Суровикин сообщил, что РФ желает помочь Украине стать независимой от западных стран. Он подчеркнул: противник российской армии — это "преступный" киевский режим, который толкает украинцев на смерть.

Кроме того, генерал добавил, что бойцы РФ не стремятся к высоким темпам продвижения. Это позволяет минимизировать потери, уточнил военачальник.