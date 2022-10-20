Кнутов: ВС РФ смогут перейти в активное наступление в конце осени

Российская армия сможет перейти в активное наступление не раньше конца осени. Сейчас главной задачей является остановка наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсон. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Телеканалом "360".

Он отметил, что это позволит сохранить как жизни мирного населения, так и значительную часть жилого фонда.

"В нашем приоритете сейчас — сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить — и лишь потом начать контрнаступление", — заметил эксперт.

По мнению аналитика, у армии России появятся ресурсы для перехода к наступательным действиям в конце ноября — начале декабря, а дальнейшее продвижение возможно в полугодовой перспективе.

Задача освободить Николаев и Одессу, без которых Россия будет неполной, перед ВС РФ остаётся, напомнил собеседник канала.