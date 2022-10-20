Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по вооружённым силам Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом сообщает украинский генштаб в своей утренней сводке.
Так, отмечается наступление ВС РФ в районах Артёмовска, Бахмутского, Белогоровки, Марьинки, Опытного, Клещеевки, Красногоровки, Новомихайловки и Невельского.
Российские военные сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории. Они осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку, заявляет генштаб ВСУ.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.