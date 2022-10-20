Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта

Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по вооружённым силам Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом сообщает украинский генштаб в своей утренней сводке.

Так, отмечается наступление ВС РФ в районах Артёмовска, Бахмутского, Белогоровки, Марьинки, Опытного, Клещеевки, Красногоровки, Новомихайловки и Невельского.

Российские военные сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории. Они осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку, заявляет генштаб ВСУ.