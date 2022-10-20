Баранец: битва за Херсон повлияет на судьбу Суровикина

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что после назначения командующим Объединённой группировкой войск на Украине Сергея Суровикина ход спецоперации существенно изменился, однако решающей для репутации генерала будет битва за Херсон.

"С приходом Суровикина мы поменяли стратегию ракетных ударов, ударов беспилотников по Украине. Это было с первого дня, как Суровикин принял должность", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.

Кроме того, Баранец подчеркнул, что необходимо вернуть исходную позицию российской армии, которую она заняла в начале спецоперации, но была утрачена после потери Балаклеи, Купинска, Изюма и Красного Лимана.

"Осторожно выскажусь, что при Суровикине начинаются бои за перехват стратегической инициативы", — заключил он.