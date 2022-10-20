Баранец: для достижения перелома в СВО нужно уничтожить поставки ВСУ с Запада

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что для перелома ситуации в специальной военной операции необходимо ликвидировать поставки вооружения со стран Запада, в частности, из Словакии.

"Российская армия должна уничтожить гигантский эшелон боевой техники из Словакии с поставками ВСУ западного оружия", — приводит его слова "Комсомольская правда".

Эксперт убеждён, что командующий Объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин просто обязан принимать жёсткие решения, потому как перед ним стоит много сложных задач. Только в таком случае возможен перелом в спецоперации на Украине.

"Чем оперативнее мы уничтожим не только энергетическую систему, но и вражью логистику, чем интенсивнее будет использовать беспилотники (не сотнями, а тысячами), тем быстрее Суровикину удастся решить поставленные задачи и достигнуть перелома", — заключил Баранец.

Ранее Германия пообещала поставить Украине 100 танков из Греции и Словакии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву.