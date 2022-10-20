Дандыкин: ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС

Капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин убеждён, что у украинской армии не хватит ни хорошо подготовленного личного состава, ни водного транспорта для штурма Запорожской атомной электростанции. Если таки украинские боевики осмелятся форсировать Днепр, их ждёт "кровавая баня".

"Кровавая баня. Но успеха у них не получится. Это не тот вариант, когда наши брали Киев и форсировали Днепр в 1943-м году, когда было более двух тысяч героев Советского Союза за тот подвиг", — сказал он.

По словам эксперта, для того, чтобы захватить ЗАЭС нужно ни сто и даже не 200 тысяч украинских вояк, которые насчитывают ВСУ.

"Это одна из сложнейших операций — форсирование Днепра, учитывая ширину Каховского водохранилища на этом участке. И наши укрепления", — заключил Дандыкин.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу любой ценой установить контроль над ЗАЭС и Херсоном.