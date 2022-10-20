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Дандыкин: ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС

Силовые структуры

Капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин убеждён, что у украинской армии не хватит ни хорошо подготовленного личного состава, ни водного транспорта для штурма Запорожской атомной электростанции. Если таки украинские боевики осмелятся форсировать Днепр, их ждёт "кровавая баня".

Дандыкин: ВСУ ожидает кровавая баня при попытке штурма ЗАЭС

"Кровавая баня. Но успеха у них не получится. Это не тот вариант, когда наши брали Киев и форсировали Днепр в 1943-м году, когда было более двух тысяч героев Советского Союза за тот подвиг", — сказал он.

По словам эксперта, для того, чтобы захватить ЗАЭС нужно ни сто и даже не 200 тысяч украинских вояк, которые насчитывают ВСУ.

"Это одна из сложнейших операций — форсирование Днепра, учитывая ширину Каховского водохранилища на этом участке. И наши укрепления", — заключил Дандыкин.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу любой ценой установить контроль над ЗАЭС и Херсоном.

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Куратор: Александр Артамонов
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