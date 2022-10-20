Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу любой ценой установить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Херсоном. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, украинским военным поручили выполнить требования киевского режима до конца осени. В интервью РИА Новости Рогов пояснил, что руководство Украины хочет продемонстрировать "видимые успехи" перед промежуточными выборами в американский Конгресс.
При этом он добавил, что Вооружённые силы РФ будут отстаивать ЗАЭС и Херсон.
Чиновник также назвал Зеленского "военным преступником", толкающим людей на смерть.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.