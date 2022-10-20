Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики снова подвергли обстрелу регион. Удар был нанесён по Шебекинскому городскому округу.
"В Шебекинском городском округе зафиксирован прилёт 3 снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия", — написал он.
Глава Белгородчины отметил, что разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.
Кроме того, он добавил, что все сотрудники предприятия направлены в безопасное место и до понедельника, 24 октября, переведены на дистанционный режим работы.
Ранее Гладков проинформировал о сильном обстреле населённого пункта Шебекино, в следствие чего были ранены два человека.
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