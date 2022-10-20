Гладков: украинские боевики выпустили по Белгородской области три снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики снова подвергли обстрелу регион. Удар был нанесён по Шебекинскому городскому округу.

"В Шебекинском городском округе зафиксирован прилёт 3 снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия", — написал он.

Глава Белгородчины отметил, что разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, он добавил, что все сотрудники предприятия направлены в безопасное место и до понедельника, 24 октября, переведены на дистанционный режим работы.

Ранее Гладков проинформировал о сильном обстреле населённого пункта Шебекино, в следствие чего были ранены два человека.