Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что под сильный обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Шебекино, в результате ударов пострадали два местных жителя.
"Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжёлом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ". — приводит слова губернатора bel.ru.
По словам губернатора, удары украинских неонацистов пришлись по гражданским объектам, в частности, пострадали торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.
"В спортивном объекте повреждён надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки", — отметил он.
В настоящее время обстрел продолжается, сообщил Гладков.
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