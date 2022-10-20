Синегубов: в Харьковской области созданы три линии обороны ВСУ

Украинские войска возвели три линии обороны на территории Харьковской области. Об этом заявил назначенный Киевом губернатор Олег Синегубов.

"Мы проделали огромную работу по созданию эшелонированной обороны области. Обустроены и укреплены три линии обороны, укрепление которых продолжается и по сей день", — написал он в своём Telegram-канале.

Также Синегубов отметил, что за последние шесть дней украинские боевики заняли 19 населённых пунктов. По словам губернатора, под контролем российской армии остаётся около двух процентов территории Харьковской области, а именно 32 населённых пункта.