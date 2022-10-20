Украинские войска возвели три линии обороны на территории Харьковской области. Об этом заявил назначенный Киевом губернатор Олег Синегубов.
"Мы проделали огромную работу по созданию эшелонированной обороны области. Обустроены и укреплены три линии обороны, укрепление которых продолжается и по сей день", — написал он в своём Telegram-канале.
Также Синегубов отметил, что за последние шесть дней украинские боевики заняли 19 населённых пунктов. По словам губернатора, под контролем российской армии остаётся около двух процентов территории Харьковской области, а именно 32 населённых пункта.
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