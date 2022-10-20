Эксперт: военное положение охватит регионы ЦФО в случае прорыва ВСУ на Белгород

Статус военного положения может быть распространён на регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в двух случаях. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Во-первых, если ВСУ смогут осуществить прорыв на Белгородском направлении. Эксперт подчеркнул, что это крайне маловероятный вариант развития событий.

Во-вторых, военное положение может распространиться на ЦФО в случае усиления террористической опасности со стороны киевского режима. Украинская разведка заранее готовилась к этому сценарию, заявил профессор.

"Так как у нас одна и та же культура, один и тот же язык, то использовать против нас каких-то агентов — очень и очень реально. Они могут использовать это в массовом порядке", — отметил Подберёзкин.

Эксперт не исключает, что Киев занимается подкупом и неподготовленных людей, используя деньги западных стран. Поэтому если не помогут сегодняшние меры, которые предпринимаются российской стороной, то придётся их усиливать, резюмировал собеседник Pravda.Ru.