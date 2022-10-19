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Артамонов заявил, что боевые действия под Херсоном будут "класса Сталинграда"

Силовые структуры

Командующий Объединённой группировкой войск РФ в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин готовит Херсон к возможности штурма со стороны противника. Поэтому оборона будет долгой и упорной при помощи всех средств, которыми обладает российская армия. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя Pravda.Ru наступление ВСУ на Херсонском направлении.

Артамонов заявил, что боевые действия под Херсоном будут "класса Сталинграда"

"В любом случае будут использоваться и ракетные оружия, и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Прим. ред.). Думаю, что на подходах в Херсон — термобарическое оружие и минные поля, то есть весь тот набор средств, который позволит справиться с нацистской чумой", — объяснил обозреватель.

В регионе началась плановая эвакуация мирных жителей с территории предстоящих боевых действий. Артамонов не исключает, что Херсон может превратиться в плацдарм для освобождения Николаева и Одессы, поскольку без взятия этих городов спецоперация может перерасти в прямое столкновение с НАТО. Эксперт подчеркнул, что западным кураторам киевского режима безразлично, сколько украинцев погибнет, поэтому рассчитывать на разум командования ВСУ бессмысленно.

"Тот, кто Украиной командует, готов пойти на что угодно для отвоевания каких-то ключевых точек, которые важны для военной кампании. В данном случае это Херсон. Исходя из того, с чем мы столкнулись, придётся действительно машинно и широкомасштабно уничтожать подступающие орды", — указал собеседник Pravda.Ru.

Суровикин действует решительно и не "закармливает" население сказками, заявил Артамонов. Он чётко сказал, что "Херсон мы не сдадим, мы его будем удерживать". По мнению эксперта, боевые действия в регионе будут "класса Сталинграда".

Ранее военные корреспонденты сообщили, что украинские войска начали наступление по направлению Новая Каменка — Берислав. На данный момент украинская армия задействует наибольшее количество сил с начала спецоперации.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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