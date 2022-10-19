Артамонов заявил, что боевые действия под Херсоном будут "класса Сталинграда"

Командующий Объединённой группировкой войск РФ в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин готовит Херсон к возможности штурма со стороны противника. Поэтому оборона будет долгой и упорной при помощи всех средств, которыми обладает российская армия. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя Pravda.Ru наступление ВСУ на Херсонском направлении.

"В любом случае будут использоваться и ракетные оружия, и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Прим. ред.). Думаю, что на подходах в Херсон — термобарическое оружие и минные поля, то есть весь тот набор средств, который позволит справиться с нацистской чумой", — объяснил обозреватель.

В регионе началась плановая эвакуация мирных жителей с территории предстоящих боевых действий. Артамонов не исключает, что Херсон может превратиться в плацдарм для освобождения Николаева и Одессы, поскольку без взятия этих городов спецоперация может перерасти в прямое столкновение с НАТО. Эксперт подчеркнул, что западным кураторам киевского режима безразлично, сколько украинцев погибнет, поэтому рассчитывать на разум командования ВСУ бессмысленно.

"Тот, кто Украиной командует, готов пойти на что угодно для отвоевания каких-то ключевых точек, которые важны для военной кампании. В данном случае это Херсон. Исходя из того, с чем мы столкнулись, придётся действительно машинно и широкомасштабно уничтожать подступающие орды", — указал собеседник Pravda.Ru.

Суровикин действует решительно и не "закармливает" население сказками, заявил Артамонов. Он чётко сказал, что "Херсон мы не сдадим, мы его будем удерживать". По мнению эксперта, боевые действия в регионе будут "класса Сталинграда".

Ранее военные корреспонденты сообщили, что украинские войска начали наступление по направлению Новая Каменка — Берислав. На данный момент украинская армия задействует наибольшее количество сил с начала спецоперации.