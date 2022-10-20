Группировка "О" ВС РФ обнаружила и уничтожила нацистский схрон ВСУ

Бойцы группировки "Отважные" в ходе сватовско-кременской оборонительной операции обнаружили склад с оружием украинской армии.

В одном из домов в освобождённом регионе спецназ нашёл нацистскую символику и антироссийскую пропагандистскую литературу. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

Также "Отважные" ведут "ночную охоту" на артиллеристов ВСУ на Старобельском направлении, используя противотанковые управляемые ракеты после обнаружения самоходных артустановок противника.