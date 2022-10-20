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Спецназ "О" ведёт ночную охоту на артиллерию ВСУ на Старобельском направлении

Силовые структуры

Спецназ группировки "О" на Старобельском направлении ведёт ночную охоту на артиллеристов киевского националистического режима.

Об этом сообщают военкоры издания "Русская Весна" и демонстрирует видео работы "Отважных".

Бойцы группировки "Отважных" каждый день проводят разведку по выявлению позиций артиллерии националистов, которая ведёт огонь по позициям российской армии. Обнаружив самоходную артустановку бандеровцев, замаскированную в лесополосе, бойцы спецназначения незамедлительно уничтожают её при помощи ПТУР.

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Спецназ "О" ведёт ночную охоту на артиллерию ВСУ на Старобельском направлении
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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