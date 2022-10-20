Спецназ группировки "О" на Старобельском направлении ведёт ночную охоту на артиллеристов киевского националистического режима.
Об этом сообщают военкоры издания "Русская Весна" и демонстрирует видео работы "Отважных".
Бойцы группировки "Отважных" каждый день проводят разведку по выявлению позиций артиллерии националистов, которая ведёт огонь по позициям российской армии. Обнаружив самоходную артустановку бандеровцев, замаскированную в лесополосе, бойцы спецназначения незамедлительно уничтожают её при помощи ПТУР.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.