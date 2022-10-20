Генштаб ВСУ: риск повторного наступления ВС РФ из Белоруссии растёт

В украинском генеральном штабе снова сочли высоким риск наступления армии России с территории Белоруссии. Но на этот раз целью может быть не Киев. Такое мнение высказал замначальника главного оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов.

Он заявил на брифинге, что направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы с целью перерезать основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнёров.

Напомним, ранее замначальника генштаба ВСУ Сергей Наев оценивал риск наступления из Белоруссии на Киев как невысокий. Он допускал, что это возможно через два-три месяца.