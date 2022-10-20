Наступление боевиков ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь САУ PzH-2000

Командование украинской армии планировало осуществить наступление на Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и продвинуть свои войска в район Кременной. Однако ВСУ потеряли артиллерию в предыдущих боевых действиях и не смогли оказать сопротивление ВС РФ.

В конце сентября как минимум три единицы немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) были уничтожены с помощью ударных беспилотников в районе Шандриголова, сообщает "Военная хроника". Ещё восемь САУ были повреждены во время боевых действий за Красный Лиман.

Затем Киев попытался заменить потерянные PzH-2000 на польские "Крабы". Однако во время переброски у САУ начались проблемы с подвеской и механизмами поворота башни, поэтому они также были списаны.

"Чтобы восполнить потери, вместо самоходной артиллерии западного производства ВСУ были вынуждены перебрасывать в район Шандриголова (50 км от Кременной) советские буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30", — заявили эксперты.