Командование украинской армии планировало осуществить наступление на Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и продвинуть свои войска в район Кременной. Однако ВСУ потеряли артиллерию в предыдущих боевых действиях и не смогли оказать сопротивление ВС РФ.
В конце сентября как минимум три единицы немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) были уничтожены с помощью ударных беспилотников в районе Шандриголова, сообщает "Военная хроника". Ещё восемь САУ были повреждены во время боевых действий за Красный Лиман.
Затем Киев попытался заменить потерянные PzH-2000 на польские "Крабы". Однако во время переброски у САУ начались проблемы с подвеской и механизмами поворота башни, поэтому они также были списаны.
"Чтобы восполнить потери, вместо самоходной артиллерии западного производства ВСУ были вынуждены перебрасывать в район Шандриголова (50 км от Кременной) советские буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30", — заявили эксперты.
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