Российские войска наступают на Донбассе, ведя огонь по Вооружённым силам Украины по всей линии фронта.
Это было главным в "свежей" вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что армия РФ наступает на Авдеевском и на Артёмовском направлениях. Русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории.
ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии фронта, оборудуют позиции на отдельных направлениях и ведут аэроразведку.
"ВС РФ для нанесения ударов по инфраструктуре совершили не менее 20 вылетов БПЛА-камикадзе", — в частности, пишет командование националистов.
ВС РФ нанесли три ракетных и 20 авиаударов, а также совершили десять обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.