Генштаб ВСУ: русская армия наступает на Донбассе, тесня ВСУ по всей линии фронта

Российские войска наступают на Донбассе, ведя огонь по Вооружённым силам Украины по всей линии фронта.

Это было главным в "свежей" вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что армия РФ наступает на Авдеевском и на Артёмовском направлениях. Русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории.

ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии фронта, оборудуют позиции на отдельных направлениях и ведут аэроразведку.

"ВС РФ для нанесения ударов по инфраструктуре совершили не менее 20 вылетов БПЛА-камикадзе", — в частности, пишет командование националистов.

ВС РФ нанесли три ракетных и 20 авиаударов, а также совершили десять обстрелов из реактивных систем залпового огня.