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Генштаб ВСУ: русская армия наступает на Донбассе, тесня ВСУ по всей линии фронта

Силовые структуры

Российские войска наступают на Донбассе, ведя огонь по Вооружённым силам Украины по всей линии фронта.

Это было главным в "свежей" вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что армия РФ наступает на Авдеевском и на Артёмовском направлениях. Русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории.

ВС РФ ведут огонь по украинским подразделениям вдоль всей линии фронта, оборудуют позиции на отдельных направлениях и ведут аэроразведку.

"ВС РФ для нанесения ударов по инфраструктуре совершили не менее 20 вылетов БПЛА-камикадзе", — в частности, пишет командование националистов.

ВС РФ нанесли три ракетных и 20 авиаударов, а также совершили десять обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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