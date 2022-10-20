Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии Донецкой Народной Республики (ДНР). Видео появилось в соцсети.

Сообщается, что произошло всё во время ведения разведки опорного пункта ВСУ возле населённого пункта Шумы на Горловском направлении. При этом украинские боевики были так заняты выяснением отношений, что даже не заметили разведывательный беспилотник над ними.

Ранее военкор Герман Куликовский также рассказал об интересном случае в районе Сватово. Там сегодня ВСУшники устроили перестрелку между собой, а в роли "миротворцев" пришлось выступать российским артиллеристам.