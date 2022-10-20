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Военкор: бойцы ВСУ устроили перестрелку между собой в районе Сватово

Силовые структуры

Сегодня произошёл интересный случай на фронте в районе Сватово-Кременная. Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку между собой в населённом пункте Терны. Об этом рассказал военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

По его словам, ВСУшники, возможно, в состоянии опьянения, стали стрелять по своим, истошно вопя при этом в эфир, что "русские пошли в атаку".

Неизвестно, сколько у них убитых и раненых, но бой шёл отчаянный, заметил репортёр.

Он добавил, что российские военные были крайне удивлены произошедшим, поэтому ударили "на всякий случай" из артиллерии.

"Не знаю, какой стороне мы помогли, но выступили как миротворцы. После работы артполка, конфликт был исчерпан и все разошлись по своим норам", — заключил военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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