Власти Херсона: Киев использует запрещённые методы ведения боевых действий

Киевский режим не стесняется пользоваться запрещёнными методами ведения боевых действий, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявили местные власти.

Там также уточнили, что американскими ракетами залповых систем HIMARS украинские боевики атакуют в основном мирное население. По словам администрации Херсонской области, 90% погибших приходится на гражданских лиц.