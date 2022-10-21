Киевский режим не стесняется пользоваться запрещёнными методами ведения боевых действий, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявили местные власти.
Там также уточнили, что американскими ракетами залповых систем HIMARS украинские боевики атакуют в основном мирное население. По словам администрации Херсонской области, 90% погибших приходится на гражданских лиц.
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