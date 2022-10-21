Ходаковский заявил, что ВСУ накапливают силы для наступления у Красного Лимана

ВСУ накапливают силы в районе Красного Лимана, комментирует текущую ситуацию на фронтах спецоперации командир батальона "Восток" в составе МВД ДНР Александр Ходаковский.

"Похоже, под завязку "сезона" противник хочет провернуть программу максимум: взвинчивая обстановку на Херсонском направлении, он снова накапливает ресурс в районе Красного Лимана, очевидно, готовясь продолжить наступление", — сказал он.

Комбат отметил ограниченность наступательного ресурса ВСУ. Для наращивания потенциала противнику приходится снимать части с других территорий. Однако при хорошем инженерном обеспечении и грамотной работе артиллерии ВСУ могут успешно действовать и в ограниченном составе.

Российская армия пока не готова к масштабным действиям. Несмотря на поступающее пополнение личного состава, требуется время, чтобы привести его к "нормальному" бою.

"Сейчас мы с противником находимся в разных фазах: его потенциал превосходит наш, но идёт на убыль, — наш слабее, но на этапе подъёма", — отметил он.

Ходаковский полагает, что сейчас нашим войскам нужно приложить усилия и проявить выдержку, чтобы наступил момент, когда мы будем доминировать.