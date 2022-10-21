ВСУ сосредоточили большие силы в районе Артёмовска, чтобы противостоять атакам союзных войск. Однако наступление российских войск продолжается.
Наши подразделения продвинулись от села Николаевка 2-я на юг вдоль дороги Бахмут — Горловка к двум опорным пунктам противника. Если удастся их уничтожить, под контролем ВС РФ окажется участок трассы Отрадовка — станция Майорская.
Одновременно наши войска продвигаются со стороны Отрадовки и Зайцево к трём опорным пунктам ВСУ южнее села Опытное. В районе самого населённого пункта идут ожесточённые боевые действия, сообщает военкор Александр Симонов.
Позиционные бои продолжаются и в районе Авдеевки, где ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.