Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Монтян: Запад уже определился, что Зеленского сменит Залужный
В Госдуме сообщили, что власти вернули домой почти 10 тысяч мобилизованных
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Комбат ВСУ: наступление из Белоруссии начнётся до зимы
Анпилогов: Зеленский пытается избежать наказания за теракт на Крымском мосту
Маск ответил желающим отставки Путина: новый глава РФ не поддержит Запад
В попытках наступления на Херсон ВСУ применили калейдоскоп тяжёлой техники НАТО
Политолог Барабанов: к череде отставок в Европе привели санкции против России
В Кривом Роге полицейские патрулируют улицы и проверяют экономию электроэнергии

Военкор Симонов: ВС РФ продолжают наступление в районе Артёмовска

Силовые структуры

ВСУ сосредоточили большие силы в районе Артёмовска, чтобы противостоять атакам союзных войск. Однако наступление российских войск продолжается.

Наши подразделения продвинулись от села Николаевка 2-я на юг вдоль дороги Бахмут — Горловка к двум опорным пунктам противника. Если удастся их уничтожить, под контролем ВС РФ окажется участок трассы Отрадовка — станция Майорская.

Одновременно наши войска продвигаются со стороны Отрадовки и Зайцево к трём опорным пунктам ВСУ южнее села Опытное. В районе самого населённого пункта идут ожесточённые боевые действия, сообщает военкор Александр Симонов.

Позиционные бои продолжаются и в районе Авдеевки, где ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях

Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.

Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
Минобороны РФ: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области
Силовые структуры
Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ
Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева Любовь Степушова БПЛА "Герань" нанесли Украине смертельный удар в психологической войне Любовь Степушова Сергей Лебедев Пираты успешно доплыли с нами до нового тысячелетия Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Истребитель ВКС РФ выпустил ракету по британскому самолёту над Чёрным морем
Силовые структуры
Наступление ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь немецких САУ PzH-2000
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
Военные новости
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
Последние материалы
Политолог Барабанов: к череде отставок в Европе привели санкции против России
Густые и пышные ресницы без наращивания: правила ухода
В Кривом Роге полицейские патрулируют улицы и проверяют экономию электроэнергии
Тибетские волхвы жили на Волге
Леонков: призыв Запада к мирным переговорам с Украиной — проявление хитрости
Орбан: Венгрия добилась разрешения ЕС не вводить "ценовой потолок" на газ РФ
Ходаковский заявил, что ВСУ накапливают силы для наступления у Красного Лимана
NYT: в течение шести недель у ВСУ есть шансы достичь успехов на юге и востоке
Целлюлит и стринги несовместимы, как тонкие каблуки и женщины-груши
Sohu: ОТРК "Искандер" ВС РФ одним залпом нейтрализует военные объекты ВС США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников