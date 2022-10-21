Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей на утро 21 октября.
Сообщается, что армия России ведёт огонь по всей линии фронта и наступает в районах населённых пунктов Белогоровка, Опытное, Артёмовск, Победа и Марьинка.
По-прежнему наши войска сосредотачиваются на удержании занятых территорий, а также концентрируются на выходе к административным границам Донецкой области.
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины с помощью беспилотников и совершили 20 вылетов дронов-камикадзе.
В Херсонскую область продолжают поступать мобилизованные военные.
"Армия России нанесла три ракетных и 24 авиационных ударов, а также совершили 30 обстрелов из РСЗО по объектам в районах более 15-ти населённых пунктов", — сообщает ГШ ВСУ.
Ранее комбат Александр Ходаковский заявил о накоплении резервов ВСУ для наступления у Красного Лимана.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.