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Илон Маск: "Кремль — это не Олимпиада Славных Парней"

Силовые структуры

В последнее время американский бизнесмен Илон Маск постоянно комментирует действия российских властей.

Вступает он в заочную полемику и со многими политиками РФ.

В очередном своём посте в социальной сети Маск отметил, что в России "убирать" президента Владимира Путина бесполезно. Поскольку, пришедший ему на замену не будет лоялен к коллективному Западу.

"Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии. Но я думаю, что это маловероятно — Кремль — это не Олимпиада Славных Парней", — цитирует в своём Telegram-канале экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива американского предпринималя.

Напомним, ранее в Ваштингтоне отметили, что заявления Маска о конфликте на Украине "вызывают обеспокоенность".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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