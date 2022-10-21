Если будет разрушена Каховская дамба, то российские войска больше недели будут отрезаны от основной группировки.
ВСУ воспользуются этим, постараются выбить ВС РФ с правого берега Днепра.
Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, ударить по дамбе ВСУ могут "Точкой-У", правда, подобные снаряды не очень точные, а снаряды для HIMARS лёгкие. Но если ВСУ получат новые мощные снаряды, они могут разрушить дамбу.
Зеленский уже готовит информационный фон: накануне президент Украины заявил, что якобы русские заминировали дамбу, подытожил Подоляка.
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