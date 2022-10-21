Подоляка: если Киев уничтожит Каховскую дамбу, мы можем потерять Херсон

Если будет разрушена Каховская дамба, то российские войска больше недели будут отрезаны от основной группировки.

ВСУ воспользуются этим, постараются выбить ВС РФ с правого берега Днепра.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, ударить по дамбе ВСУ могут "Точкой-У", правда, подобные снаряды не очень точные, а снаряды для HIMARS лёгкие. Но если ВСУ получат новые мощные снаряды, они могут разрушить дамбу.

Зеленский уже готовит информационный фон: накануне президент Украины заявил, что якобы русские заминировали дамбу, подытожил Подоляка.