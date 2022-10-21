Запад определился с вероятной кандидатурой, на смену президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила украинская правозащитница и блогер Татьяна Монтян.
Она прокомментировала немецких журналистов, которые считают, что главком генерал Валерий Залужный популярен в народе и победит на ближайших президентских выборах. Также отмечается, что Зеленский весьма недоволен популярностью главкома.
"Пожалуй, впервые западные СМИ назвали главкома ВСУ генерала Залужного следующим президентом Украины", — в своем Telegram-канале сообщила адвакат.
Она отметила, что тревожным сигналом для нынешнего президента стало и видео с поздравлениями Залужного украинцев с Днём независимости.
"Западные покровители явно устали от бесконечно ворующего пафосного скомороха, который при этом ещё и регулярно умудряется тявкать на Байдена, Шольца, Макрона и других далеко не последних лиц западного истеблишмента", — подытожила Монтян.
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