Монтян: Запад уже определился, что Зеленского сменит Залужный

Запад определился с вероятной кандидатурой, на смену президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила украинская правозащитница и блогер Татьяна Монтян.

Она прокомментировала немецких журналистов, которые считают, что главком генерал Валерий Залужный популярен в народе и победит на ближайших президентских выборах. Также отмечается, что Зеленский весьма недоволен популярностью главкома.

"Пожалуй, впервые западные СМИ назвали главкома ВСУ генерала Залужного следующим президентом Украины", — в своем Telegram-канале сообщила адвакат.

Она отметила, что тревожным сигналом для нынешнего президента стало и видео с поздравлениями Залужного украинцев с Днём независимости.

"Западные покровители явно устали от бесконечно ворующего пафосного скомороха, который при этом ещё и регулярно умудряется тявкать на Байдена, Шольца, Макрона и других далеко не последних лиц западного истеблишмента", — подытожила Монтян.